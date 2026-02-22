Россиянам посоветовали оптимальные продукты для постного меню

Гастроэнтеролог Грек призвала включить в постное меню бобовые, грибы и семечки

Гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек перечислила россиянам оптимальные продукты для постного меню. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь в качестве альтернативы мясу врач посоветовала есть бобовые, так как они содержат много растительного белка. При этом людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом она порекомендовала добавлять бобовые в рацион постепенно.

«Из этих продуктов можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты, добавлять в салаты или использовать как основу для горячих блюд. Например, нут подходит для приготовления хумуса, а чечевица — для густых супов и гарниров. Это позволяет создавать сытные блюда и избегать однообразия» — объяснила специалистка.

Также Грек призвала включить в постное меню грибы. Их можно добавлять в супы, каши, овощные рагу, использовать как начинку для пирогов или основу для соусов. Особенно удобны шампиньоны и вешенки, которые доступны круглый год и быстро готовятся.

Не менее полезны в этот период, по словам врача, орехи, семечки и растительные масла, в которых много полезных жиров. Их можно добавлять в каши, салаты, овощные блюда или использовать как перекус.

Наконец, Грек посоветовала добавить в рацион крупы, а не только гречку и рис. Она отметила, что булгур, кускус, киноа, пшено, овсянка прекрасно сочетаются с овощами, грибами, зеленью и бобовыми и создают новые вкусовые комбинации.

