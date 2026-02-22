Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 22 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали оптимальные продукты для постного меню

Гастроэнтеролог Грек призвала включить в постное меню бобовые, грибы и семечки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек перечислила россиянам оптимальные продукты для постного меню. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь в качестве альтернативы мясу врач посоветовала есть бобовые, так как они содержат много растительного белка. При этом людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом она порекомендовала добавлять бобовые в рацион постепенно.

«Из этих продуктов можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты, добавлять в салаты или использовать как основу для горячих блюд. Например, нут подходит для приготовления хумуса, а чечевица — для густых супов и гарниров. Это позволяет создавать сытные блюда и избегать однообразия» — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также Грек призвала включить в постное меню грибы. Их можно добавлять в супы, каши, овощные рагу, использовать как начинку для пирогов или основу для соусов. Особенно удобны шампиньоны и вешенки, которые доступны круглый год и быстро готовятся.

Не менее полезны в этот период, по словам врача, орехи, семечки и растительные масла, в которых много полезных жиров. Их можно добавлять в каши, салаты, овощные блюда или использовать как перекус.

Наконец, Грек посоветовала добавить в рацион крупы, а не только гречку и рис. Она отметила, что булгур, кускус, киноа, пшено, овсянка прекрасно сочетаются с овощами, грибами, зеленью и бобовыми и создают новые вкусовые комбинации.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредил, что регулярное употребление пива негативно влияет на работу кишечника. По словам специалиста, из-за этого алкогольного напитка происходит изменение баланса бактерий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

    В России заявили об ответе за участие Британии в покушении на генерала Алексеева

    Украине выделили еще несколько сотен миллионов долларов

    Россия поможет Кубе

    Россиянам посоветовали оптимальные продукты для постного меню

    Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове

    Россиян предупредили о штрафах за парковку у подъезда дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok