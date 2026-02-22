Россиянам указали на ошибку в день Прощеного воскресенья

Священник РПЦ Береговой назвал профанацией открытки к Прощеному воскресенью

Открытки, которыми люди обмениваются в Прощеное воскресенье, являются профанацией церковной традиции и извращают смысл этого дня. На ошибку россиян указал священник РПЦ Владислав Береговой, его слова приводит РИА Новости.

По словам священника, такое взаимодействие между людьми не имеет ничего общего с реальным прощением и настоящей коммуникацией. Береговой назвал открытки бесполезными с религиозной точки зрения. «Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощеным воскресеньем не имеет никакой духовной силы», — заявил он.

В своем Telegram-канале Береговой также обратился к подписчикам — в публикации он призвал не присылать в личные сообщения картинки или текст с просьбой простить за что-то, что известно только им. «Особенно, если вас даже нет в списке моих контактов», — отметил он.

Ранее священник РПЦ назвал неуместными застолья на 23 Февраля. По его словам, почтить воинов можно другими способами.