Россия
14:17, 21 февраля 2026Россия

Священник назвал неуместными застолья 23 Февраля

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: irisff / Shutterstock / Fotodom  

Застолья в День защитника Отечества неуместны, так как 23 февраля начинается Великий пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова.

В Великий пост священники рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов и рыбы (за исключением нескольких дней). Эти ограничения действуют и в дни светских праздников — в том числе 23 февраля. В этом году на День защитника Отечества выпадает первая неделя Великого поста, которая считается одной из самых строгих.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий», — заявил протоиерей. По его словам, почтить воинов 23 февраля можно другими способами.

Ранее в РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу.

