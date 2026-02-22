Sohu: Россия обладает супероружием, способным потопить флот США

Россия обладает супероружием, способным потопить флот Военно-морских сил США в случае начала полномасштабного конфликта. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.

По словам китайских аналитиков, Россия не может похвастаться мощными авианосными силами, однако все равно может представлять серьезную угрозу для противника.

«Россия по-прежнему обладает козырем — мощным подводным флотом», — подчеркивают авторы материала.

Если и есть страна, способная сокрушить американский флот, отмечает Sohu, то это несомненно Россия.

Ранее американское издание TWZ написало, что корабли Военно-морских сил Китая и Военно-морского флота России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.