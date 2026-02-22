Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 22 февраля 2026Интернет и СМИ

В Китае названо способное сокрушить США российское оружие

Sohu: Россия обладает супероружием, способным потопить флот США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия обладает супероружием, способным потопить флот Военно-морских сил США в случае начала полномасштабного конфликта. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.

По словам китайских аналитиков, Россия не может похвастаться мощными авианосными силами, однако все равно может представлять серьезную угрозу для противника.

«Россия по-прежнему обладает козырем — мощным подводным флотом», — подчеркивают авторы материала.

Если и есть страна, способная сокрушить американский флот, отмечает Sohu, то это несомненно Россия.

Ранее американское издание TWZ написало, что корабли Военно-морских сил Китая и Военно-морского флота России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

    В России заявили об ответе за участие Британии в покушении на генерала Алексеева

    Украине выделили еще несколько сотен миллионов долларов

    Россия поможет Кубе

    Россиянам посоветовали оптимальные продукты для постного меню

    Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове

    Россиян предупредили о штрафах за парковку у подъезда дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok