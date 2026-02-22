В России заявили об ответе за участие Британии в покушении на генерала Алексеева

Колесник о следе Британии в деле Алексеева: Есть варианты усложнить им жизнь

У России есть много вариантов усложнить жизнь Британии довольно серьезно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об обнаружении британского следа в деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

«Мы уже говорили, что там присутствует британский след. По почерку видно. По подлости. Сейчас об этом заявил [директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России] Александр Васильевич Бортников. Он очень грамотный человек и высокий профессионал. Если он что-то утверждает, значит, за этим стоят очень веские основания. То есть теперь уже помимо догадок и косвенных улик, есть четкие, прямые улики», — заявил Колесник.

Депутат отметил, что Россия ответит на действия Британии.

За генерала Алексеева ответят по всей цепочке персонально Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Это остров. Можно очень серьезно блокировать морские коммуникации. Потому что они все участвуют в блокировании наших коммуникаций на Балтийском море. В подрыве "Северных потоков" явно они участвовали. Но у нас тоже есть варианты. Мы же долго запрягаем, потом быстро ездим — это известная поговорка по-русски. Есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно», — заключил он.

Ранее директор ФСБ Бортников заявил, что в деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева виден британский след, при этом заказчиками этого преступления являются украинские спецслужбы.

По его словам, для расследования покушения сделано уже очень многое. В частности, практически определены все участники и заказчики, задержан ряд лиц, который имеет отношение к этому.

