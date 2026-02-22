Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 22 февраля 2026Мир

Возможные последствия ударов США по Ирану оценили

Ольмерт: Удары США не приведут к свержению верховного лидера Ирана Хаменеи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Возможные удары США по Ирану не приведут к свержению верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в беседе с «Известиями».

По его мнению, США и Иран смогут договориться и заключить соглашение. При этом Ольмерт подчеркнул, что в случае нанесения ударов Израиль не должен участвовать в военной операции.

«Я бы предпочел, чтобы удар по Ирану наносила Америка (а не Израиль). Если США придут к выводу, что могут добиться в военной операции против Ирана того, чего, по их мнению, способны добиться — а именно свержения иранского правительства», — оценил Ольмерт.

Ранее газета Bild предположила, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом

    Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

    Возможные последствия ударов США по Ирану оценили

    Во Франции призвали прекратить помогать Украине

    В Финляндии откроют школу с обучением на русском

    В России отразили массированную атаку ВСУ

    Более 100 рейсов отменили в Москве из-за атаки дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok