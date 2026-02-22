Возможные последствия ударов США по Ирану оценили

Ольмерт: Удары США не приведут к свержению верховного лидера Ирана Хаменеи

Возможные удары США по Ирану не приведут к свержению верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в беседе с «Известиями».

По его мнению, США и Иран смогут договориться и заключить соглашение. При этом Ольмерт подчеркнул, что в случае нанесения ударов Израиль не должен участвовать в военной операции.

«Я бы предпочел, чтобы удар по Ирану наносила Америка (а не Израиль). Если США придут к выводу, что могут добиться в военной операции против Ирана того, чего, по их мнению, способны добиться — а именно свержения иранского правительства», — оценил Ольмерт.

Ранее газета Bild предположила, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля.