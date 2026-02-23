Реклама

19:30, 23 февраля 2026Культура

Актер из «Глухаря» получил ранение в зоне СВО

Актер Олег Протасов получил ранение в зоне СВО
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @protasov.oleg.official

Российский актер Олег Протасов, знакомый зрителям по сериалу «Глухарь», рассказал, что получил осколочное ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись».

Артист рассказал, что был ранен ночью во время одной из поездок с концертом для военнослужащих — взрывной волной выбило стекла, после чего осколки разлетелись по комнате, где ночевал актер. «Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля — две мины прилетело», — поделился деталями Протасов.

Артист регулярно посещает зону СВО. С 2022 года он был там с 11 концертами.

Ранее сообщалось, что актера театра и кино Николая Ткаченко, которого не стало на СВО, решили наградить. Артист погиб на фронте 2 февраля.

