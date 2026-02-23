Бывшего премьера Польши обвинили в махинации

TVP: Бывшего премьера Польши Моравецкого обвинили в закупке некачественного угля

Бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обвинили в закупке некачественного угля из Казахстана, Австралии и Колумбии. О вероятных махинациях бывшего главы польского правительства заявил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский, передает телеканал TVP Info.

«Угольная афера правительства Матеуша Моравецкого стала фактом», — подчеркнул руководитель ведомства.

По словам Марчина Кервиньского, правительственное Агентство стратегических резервов уже приняло решение направить в прокуратуру о возможном преступлении Матеуша Моравецкого. Считается, что 40 процентов закупленных в 2020 году 750 тысяч тонн угля не были пригодны для передачи домохозяйствам, что привело к лишним тратам в 200 миллионов злотых (почти 4,3 миллиарда рубля по текущему курсу).

Матеуш Моравецкий возглавлял правительства Польши в 2017-2023 годах. Он представлял национал-консервативную партию «Право и справедливость», которая остается главной оппозиционной силой нынешнему правительству Дональда Туска и в то же время опорой президента Кароля Навроцкого.

Ранее Матеуш Моравецкий назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель одним из самых «вредных для Европы» немецких политиков. Он раскритиковал ее, в частности, за интервью, в котором она посчитала Польшу косвенно ответственной за конфликт на Украине.