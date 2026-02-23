Реклама

Бывший глава правительства Украины назвал причину отсутствия прогресса на переговорах

Азаров: Европейцы пытаются сорвать мирные переговоры по Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отдельные страны Европейского союза пытаются сорвать мирные переговоры по Украине. Причину отсутствия прогресса на дипломатическом треке назвал бывший глава украинского правительства Николай Азаров в интервью ТАСС.

По его словам, усилия, направленные на завершение конфликта, подрываются позицией Британии, Германии и Франции. По словам политика, эти страны ищут «различные способы, по сути дела, дискредитации этого переговорного процесса и его срыва».

Одним из проявлений такого подхода Азаров назвал стремление Берлина, Лондона и Парижа разместить на Украине западный воинский контингент. При этом на восстановление Украины никто «ни копейки не даст», уверен бывший глава украинского кабмина.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл переговорную позицию Москвы. По его словам, речь идет о территориальных требованиях и демилитаризации Украины.

