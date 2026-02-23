Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

Олег Газманов поднял стоимость выступления до семи миллионов рублей в феврале

Народный артист России Олег Газманов удвоил гонорар за корпоративы в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Раньше выступление певца стоило около четырех миллионов, а сейчас он поднял стоимость почти в два раза — его концерты обходятся заказчикам примерно в семь миллионов рублей. При этом райдер Газманова остался без изменений: в нем по-прежнему значатся премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».

Несмотря на повышение, спрос на выступления не упал: в честь Дня защитника Отечества и ближайшие дни певец уже получил три заявки. Таким образом, за февральские концерты Газманов заработает более двадцати миллионов рублей.

Ранее Газманов прокомментировал слухи о проблемах с позвоночником. По его словам, больная спина беспокоит его уже несколько десятков лет из-за занятий спортивной гимнастикой.