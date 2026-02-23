Реклама

Генсек ООН рассказал о полномасштабной атаке на права человека

Генсек ООН Гутерриш: Верховенство закона уступает место верховенству силы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В современном мире права человека подвергаются полномасштабной атаке. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш, передает Reuters.

«Верховенство закона вынуждено уступить место верховенству силы», — рассказал он.

Генсек ООН ссылается на нарушения международного права и жестокое обращение с гражданским населением в ходе конфликтов в Секторе Газа и на Украине.

Ранее директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что Европейский союз (ЕС) закрывает глаза на серьезные нарушения прав человека на Украине. Из-за этого, по его словам, нельзя говорить о вступлении Украины в Евросоюз даже в среднесрочной перспективе.

