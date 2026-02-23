Главком ВСУ признал сложное положение украинской армии на одном направлении

Сырский: Ситуация для ВСУ на Южном направлении складывается сложно

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южном направлении складывается сложно. Об этом заявил главнокомандующий армией страны Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ситуация на этом участке сложная», — признал военный.

Он заявил, что войска армии России продолжают давить на украинских бойцов с разных направлений. Кроме того, российские солдаты используют для инфильтрации малые штурмовые группы, а также активно применяют артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Ранее Сырский признал превосходство России в воздухе. Он заметил, что у российской стороны наблюдается значительное преимущество при использовании управляемых авиабомб и крылатых и баллистических ракет.