Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 23 февраля 2026Бывший СССР

Главком ВСУ признал сложное положение украинской армии на одном направлении

Сырский: Ситуация для ВСУ на Южном направлении складывается сложно
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южном направлении складывается сложно. Об этом заявил главнокомандующий армией страны Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ситуация на этом участке сложная», — признал военный.

Он заявил, что войска армии России продолжают давить на украинских бойцов с разных направлений. Кроме того, российские солдаты используют для инфильтрации малые штурмовые группы, а также активно применяют артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Ранее Сырский признал превосходство России в воздухе. Он заметил, что у российской стороны наблюдается значительное преимущество при использовании управляемых авиабомб и крылатых и баллистических ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В США раскрыли имена возможных преемников Трампа

    Стилистка назвала визуально старящие вещи в женском гардеробе

    Описан критический момент для Украины

    Главком ВСУ признал сложное положение украинской армии на одном направлении

    В Польше отреагировали на блокировку Венгрией нового пакета санкций ЕС

    Кержаков рассказал о краже арбузов

    Аэропорт российского города приостановил работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok