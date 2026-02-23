Реклама

Милонов назвал кривлянием проведение гендер-пати в России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что традиция гендер‑пати в России — вечеринки, где объявляют пол будущего ребенка — выглядит как кривляние и бессмысленное копирование американских обычаев. Его слова приводит ТАСС.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — отметил политик.

Он напомнил, что раньше в России была примета — «не сообщать новости раньше времени».

Ранее Милонов призвал российских мужчин не дарить на 14 февраля презенты, связанные с пошлостью. По его мнению, цветочные букеты с плюшевыми игрушками неприемлемы в качестве подарков.

