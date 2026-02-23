Реклама

Почти 20 человек попали под камнепад в российском регионе

«112»: Группа из 18 туристов попала под камнепад в Северной Осетии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Mayorov / Russian Look / Global Look Press

Туристическая группа в количестве 18 человек попала под камнепад в Северной Осетии. О произошедшем проинформировал Telegram-канал «112».

Как уточняет медиа, происшествие случилось ночью в воскресенье, 22 февраля, когда путешественники возвращались на микроавтобусе с курорта Мамисон.

По предварительным сведениям, пострадавших нет. Все подробности инцидента сейчас выясняются.

