11:28, 21 февраля 2026Авто

Внедорожник с женщиной и ребенком наполовину провалился под лед Байкала

Под лед Байкала наполовину провалился внедорожник с женщиной и ребенком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Иркутской области под лед Байкала наполовину провалился внедорожник с женщиной и ребенком внутри. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

ДТП произошло в районе бухты Улан-Хада в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива. За рулем автомобиля находилась женщина, а на пассажирском сидении был ее ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из автомобиля они не могли.

«Незамедлительно началась спасательная операция. Попавшие в беду люди были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке. Машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, а затем транспортировали на берег», — рассказала детали происшествия Волк.

Ранее сообщалось, что вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель, а также группа туристов из Китая из восьми человек. Один путешественник спасся, остальные не выжили.

