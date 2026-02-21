Установлены личности всех утонувших в машине на Байкале китайцев

СК установил личности всех восьми утонувших в машине на Байкале человек

Следователи установили личности иностранных туристов, ушедших под лед на «Буханке» в запретном районе Байкала. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло днем 20 февраля. 44-летний водитель отправился с базы отдыха на острове Ольхон с группой туристов на экскурсию в сторону мыса Хобой. Машина напоролась на трещину во льду около мыса Три Брата. Водитель пытался проскочить ее, но не смог. «Буханка» моментально ушла под воду.

В результате выжить удалось лишь одному туристу. Им оказался ребенок 2013 года рождения, он не пострадал.

Официально ледовая переправа на Ольхон закрыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен.

