Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 21 февраля 2026Россия

Установлены личности всех утонувших в машине на Байкале китайцев

СК установил личности всех восьми утонувших в машине на Байкале человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Прокуратура Иркутской области / РИА Новости

Следователи установили личности иностранных туристов, ушедших под лед на «Буханке» в запретном районе Байкала. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло днем 20 февраля. 44-летний водитель отправился с базы отдыха на острове Ольхон с группой туристов на экскурсию в сторону мыса Хобой. Машина напоролась на трещину во льду около мыса Три Брата. Водитель пытался проскочить ее, но не смог. «Буханка» моментально ушла под воду.

В результате выжить удалось лишь одному туристу. Им оказался ребенок 2013 года рождения, он не пострадал.

Официально ледовая переправа на Ольхон закрыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Установлены личности всех утонувших в машине на Байкале китайцев

    В Крыму оценили требование Каллас к России

    Тарасова резко ответила назвавшему Петросян позорищем блогеру

    При атаке дронов ВСУ на объект в Удмуртии пострадали 11 человек

    Россиянам рассказали об обострении психических болезней в конце зимы

    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о тяжелом выборе бойцов ВСУ

    19-летний морпех с Камчатки стал Героем России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok