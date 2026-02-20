«Буханка» с китайцами ушла под лед в запретном районе Байкала. Есть жертвы

«Буханка» с туристами провалилась под лед на Байкале, пропали 8 человек

«Буханка» с группой китайских туристов провалилась под лед Байкала днем 20 февраля. ЧП произошло в районе мыса Хобой. Всего в машине находились девять человек. Предварительно, одного из них удалось спасти. Местонахождение остальных восьми человек — пассажиров и водителя — пока неизвестно. Вероятно, они не выжили.

Уточняется, что во время проведения экскурсии авто напоролось на трещину во льду около мыса Три Брата. Водитель пытался проскочить ее, но не смог. Машина моментально ушла под воду.

Водитель «буханки» работал без разрешения

По данным Mash, мужчина занимался незаконной организацией туров по Байкалу. На этот раз на него вышли организаторы тура для группы китайцев и попросили провести для туристов экскурсию по цене ниже рынка.

Уточняется, что средняя стоимость путешествия по озеру на компанию из четырех человек находится в диапазоне 65-80 тысяч рублей.

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Проезд в этом районе озера запрещен властями

Как указал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен.

Пока добираться из точки А в точку Б в этой местности можно только по суше. Это значительно увеличивает время в пути, но не представляет опасности для людей

При этом несмотря на то, что въезд на переправу огражден бетонными блоками, туристы и любители острых ощущений продолжают пользоваться этим маршрутом. Им не мешают в том числе и специальные метки, расставленные вдоль всего маршрута.

О случившемся уже уведомили генконсульство Китая в Иркутске. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Ведутся поиски пропавших туристов и водителя. На место выдвинулись две единицы техники и пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На переправе уже спасали людей

Переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала этого месяца из-за трещин на льду. При этом открыть ее хотели уже со дня на день, но официального распоряжения не было. Несмотря на запрет передвижения, за это время здесь уже проваливались люди на машинах.

Нескольких туристов удалось спасти, еще одну китайскую туристку — нет. Она также ехала с экскурсионной группой в «буханке». Их машина перевернулась и спасти женщину не смогли.