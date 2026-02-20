Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

13:05, 20 февраля 2026Путешествия

Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

Кобзев: В районе мыса Хобой ушел под лед автомобиль с иностранными туристами
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказался о трагедии на Байкале. Пост опубликован в его Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что в районе мыса Хобой ушел под лед автомобиль с иностранными туристами. По информации очевидцев, один человек сумел выбраться, местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается. По предварительным данным, они погибли.

Следователи возбудили уголовное дело. Полицейские и экстренные службы выехали на место происшествия. Сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Генконсульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — добавил Кобзев.

Ранее стало известно, что восемь китайских туристов на УАЗе провалились под лед на озере Байкал и не выжили. Гости Поднебесной ехали на машине на экскурсию к мысу Три Брата.

