13:11, 23 февраля 2026Россия

Под Москвой мужчина сорвался с девятого этажа при попытке спуститься по простыням

В Подмосковье мужчина упал с высоты девятого этажа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье мужчина упал с высоты девятого этажа. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

ЧП произошло в пределах административных границ деревни Сапроново. По словам соседей, всю минувшую ночь мужчина не давал спать другим жильцам многоэтажки. Когда прибывшие по вызову полицейские стали стучать в дверь квартиры, квартирант попытался покинуть жилище через окно, воспользовавшись импровизированной лестницей из постельного белья.

Спасти упавшего с большой высоты мужчину не удалось.

Ранее аналогичный случай был зафиксирован в Красноярске. Там мужчина также сорвался с высоты при попытке спуститься по простыням. В отличие от жителя Московской области, ему удалось выжить — вероятно, из-за более чем вдвое низкой высоты — квартира находилась на четвертом этаже.

