Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве и Петербурге в 2026 году

Риелтор Трифонов: Рост цен на аренду в Москве и Петербурге будет до 15 процентов

Рост цен на аренду жилья в Москве и Петербурге может составить от 8 до 15 процентов в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Евгений Трифонов.

«Спрос на аренду остается высоким из-за миграции населения в крупные города и ограниченного предложения жилья, — сказал Трифонов. — Также этому способствуют высокие ставки по ипотеке — люди не так охотно покупают под нынешнюю процентную ставку. На рынке наблюдается рост спроса на студии и однокомнатные квартиры в центре».

По оценке специалиста, в Москве и Петербурге ожидается рост цен на аренду жилья в пределах 8-15 процентов — этому способствуют высокий спрос и ограниченное предложение. Тем не менее, как считает Трифонов, темпы роста могут замедлиться к третьему кварталу 2026 года.

«В малых городах рост окажется либо небольшим, либо будет отсутствовать в принципе — предложение там превышает спрос. Массовое снижение цен маловероятно, но возможны локальные коррекции в отдельных регионах — квартиры в плохих локациях, с устаревшим ремонтом могут потерять 5-10 процентов», — допустил риелтор.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года средняя цена аренды однокомнатных квартир в России впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц. Дешевле всего снять жилье получится в Орловской области — там платить за однокомнатную квартиру придется в среднем 13,7 тысячи рублей в месяц.