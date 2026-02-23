Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:00, 23 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве и Петербурге в 2026 году

Риелтор Трифонов: Рост цен на аренду в Москве и Петербурге будет до 15 процентов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Рост цен на аренду жилья в Москве и Петербурге может составить от 8 до 15 процентов в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Евгений Трифонов.

«Спрос на аренду остается высоким из-за миграции населения в крупные города и ограниченного предложения жилья, — сказал Трифонов. — Также этому способствуют высокие ставки по ипотеке — люди не так охотно покупают под нынешнюю процентную ставку. На рынке наблюдается рост спроса на студии и однокомнатные квартиры в центре».

По оценке специалиста, в Москве и Петербурге ожидается рост цен на аренду жилья в пределах 8-15 процентов — этому способствуют высокий спрос и ограниченное предложение. Тем не менее, как считает Трифонов, темпы роста могут замедлиться к третьему кварталу 2026 года.

«В малых городах рост окажется либо небольшим, либо будет отсутствовать в принципе — предложение там превышает спрос. Массовое снижение цен маловероятно, но возможны локальные коррекции в отдельных регионах — квартиры в плохих локациях, с устаревшим ремонтом могут потерять 5-10 процентов», — допустил риелтор.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года средняя цена аренды однокомнатных квартир в России впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц. Дешевле всего снять жилье получится в Орловской области — там платить за однокомнатную квартиру придется в среднем 13,7 тысячи рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве и Петербурге в 2026 году

    Россияне раскрыли масштабы поборов в школах

    Захарова связала файлы Эпштейна с мифами о России

    В российском городе произошел ледяной коллапс

    Водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

    В США раскрыли судьбу Украины после разгрома

    В ЕС сообщили о позиции США по блокировке поставок российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok