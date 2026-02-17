В России небывало подорожало съемное жилье

Аренда однокомнатных квартир в России впервые превысила 30 тысяч рублей

В январе 2026 года средняя цена аренды однокомнатных квартир в России впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц. О небывалом подорожании съемного жилья в стране сообщает РИА Новости.

В начале года средние арендные ставки для «однушек» достигли 30,2 тысячи рублей в месяц. Показатель ниже этой суммы зафиксировали в 68 регионах страны, а выше — в 17 регионах.

Дешевле всего снять жилье получится в Орловской области — там платить за однокомнатную квартиру придется в среднем 13,7 тысячи рублей в месяц. В топ-5 регионов с самыми бюджетными предложениями также вошли Мордовия (16,1 тысячи рублей), Тамбовская (16,3 тысячи рублей), Смоленская и Пензенская области (по 17 тысяч рублей).

Ниже средних по стране арендные ставки также оказались в Татарстане (22,5 тысячи рублей в месяц), Краснодарском крае (24,2 тысячи рублей в месяц), Свердловской области (24,7 тысячи рублей) и Севастополе (24,9 тысячи рублей).

Самые дорогие съемные квартиры предлагают в Москве — в среднем однокомнатные квартиры обойдутся в 58,6 тысячи рублей в месяц. В тройку по дороговизне аренды входят Чукотка (47,6 тысячи рублей) и Амурская область (42,5 тысячи рублей).

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на аренде квартир. Эксперты предлагают искать съемное жилье в периоды низкого спроса — до февраля или в конце апреля. В это время собственники более лояльны и охотнее соглашаются на торг.