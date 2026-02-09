Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 9 февраля 2026Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на аренде квартиры

Риелтор Медведев: Снимать квартиру дешевле всего до февраля или в конце апреля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Снять квартиру дешевле всего можно в периоды, когда у собственников есть риск простоя, и они охотнее идут на торг. Способы сэкономить на аренде жилья назвал россиянам генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев, пишет «Газета.ru».

Так, выгоднее всего заниматься поиском съемной жилплощади с 20 декабря до начала февраля, в конце апреля и с конца июня по конец июля, рассказал риелтор. «В эти периоды часть арендодателей готова снижать цену, поскольку простои могут составлять от двух недель до месяца, и для собственника это — прямые потери», — пояснил Медведев.

Другой способ сократить расходы на аренду — выбрать правильный баланс между ценой и качеством жизни. Арендные ставки будут ниже для вариантов, которые дальше от центра, у которых хуже ремонт и меньше комнат.

При этом предложения сильно дешевле рынка могут быть связаны с рисками — у квартиры могут быть скрытые проблемы или сдавать ее может мошенник.

Ранее россиянам стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру. Банки теперь обязывают заемщиков согласовывать использование жилья в качестве источника дохода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Стало известно новое место прописки Долиной

    ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

    Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok