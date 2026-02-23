Реклама

06:29, 23 февраля 2026Бывший СССР

Пророссийское подполье анонсировало акцию на Украине к 23 февраля

ТАСС: Подполье проведет на востоке Украины «акцию памяти» к 23 февраля
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пророссийское подполье проведет на востоке Украины «акцию памяти», приуроченную к отмечаемому 23 февраля Дню защитника Отечества. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Это будет организовано для того, чтобы жители восточной Украины могли лишний раз вспомнить об истории праздника, и для того, чтобы в Киеве не тешили себя иллюзиями, что память народа можно уничтожить одним росчерком пера», — анонсировал собеседник агентства.

По его словам, на востоке Украины живут люди старой закалки, которые привыкли праздновать День защитника Отечества.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.

