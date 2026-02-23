Реклама

00:16, 23 февраля 2026Россия

Путин назвал безусловный приоритет России

Путин заявил, что развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Развитие ядерной триады является безусловным приоритетом, так как позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращении, приуроченном к Дню защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», — сказал президент.

Он подчеркнул, что планируется и наращивание потенциала других родов и видов вооруженных сил. В дальнейшем их боеготовность и мобильность будет повышаться, чтобы обеспечить их способность действовать в любых условиях.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов пообещал ответные меры в случае ядерных испытаний США.

