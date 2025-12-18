Реклама

00:27, 19 декабря 2025Россия

В России пообещали ответные меры в случае ядерных испытаний США

Марина Совина
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия неукоснительно придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в случае возобновления испытаний в США последуют адекватные ответные меры. Его слова приводит ТАСС.

«В случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры», — пообещал Герасимов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами. Он напомнил о словах американского президента Дональда Трампа, который рассказал, что США модернизируют свою ядерную триаду.

