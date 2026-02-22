Раскрыта возможная дата возобновления переговоров по Украине в Женеве

Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса может состояться уже 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — сказал собеседник агентства, не приведя других подробностей.
Российскую делегацию на очередном раунде переговоров, который прошел в Женеве 17-18 февраля, возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. По итогам второго дня он назвал их «тяжелыми, но деловыми» и уточнил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.