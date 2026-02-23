Реклама

19:18, 23 февраля 2026

Раскрыто новое отношение поляков к украинским националистам

Поверенный РФ в Польше Ордаш: У поляков меняется отношение к режиму на Украине
Виктория Кондратьева
Фото: Стрингер / РИА Новости

У поляков меняется отношение к украинским националистам и нынешнему политическому режиму на Украине. На это указал временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в комментарии РИА Новости.

«В польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится на нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим», — подчеркнул он.

Об этих изменениях свидетельствует проведение мероприятия ко Дню защитника Отечества, которое организовало посольство России в Варшаве. По словам Андрея Ордаша, на этот раз оно прошло без эксцессов, хотя ранее сторонники Украины пытались его срывать.

Ранее стало известно, что на новой украинской банкноте в 200 гривен появится лозунг «Слава Украине!» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), который использовали в Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Модифицированные денежные знаки введут уже 25 февраля.

