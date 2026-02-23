На Украине выпустили новую банкноту с лозунгом Бандеры

НБУ: На новой банкноте в 200 гривен появится лозунг «Слава Украине»

Национальный банк Украины (НБУ) выпустит новую банкноту номиналом 200 гривен с лозунгом «Слава Украине!» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), который использовали в Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом написали в официальном Telegram-канале учреждения.

Новая банкнота будет повторять прежний образец 2019 года за исключением лозунга «Слава Украине! Героям слава!», который появится в правой верхней части обратной стороны модифицированной версии. На банкноте по-прежнему будет изображен портрет поэтессы Леси Украинки, строки ее стихотворения, а также вид Луцкого замка.

«Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на модифицированные. Они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления», — отмечено в сообщении НБУ.

Ранее фраза «Слава Украине!» появилась на памятнике космонавту Юрию Гагарину в хорватском городе Пула. Монумент осквернили вандалы в сентябре 2025 года.