Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 23 февраля 2026Бывший СССР

На Украине выпустили новую банкноту с лозунгом Бандеры

НБУ: На новой банкноте в 200 гривен появится лозунг «Слава Украине»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) выпустит новую банкноту номиналом 200 гривен с лозунгом «Слава Украине!» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), который использовали в Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом написали в официальном Telegram-канале учреждения.

Новая банкнота будет повторять прежний образец 2019 года за исключением лозунга «Слава Украине! Героям слава!», который появится в правой верхней части обратной стороны модифицированной версии. На банкноте по-прежнему будет изображен портрет поэтессы Леси Украинки, строки ее стихотворения, а также вид Луцкого замка.

«Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на модифицированные. Они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления», — отмечено в сообщении НБУ.

Ранее фраза «Слава Украине!» появилась на памятнике космонавту Юрию Гагарину в хорватском городе Пула. Монумент осквернили вандалы в сентябре 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС раскрыли итоги обсуждения нового пакета санкций против России

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Еще одна международная федерация вернула россиян на турниры

    Чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

    Актер из «Глухаря» получил ранение в зоне СВО

    Раскрыто новое отношение поляков к украинским националистам

    На Украине выпустили новую банкноту с лозунгом Бандеры

    Пережившая страшное падение на Олимпиаде горнолыжница Вонн рассказала о своем состоянии

    В США раскрыли имена возможных преемников Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok