Мир
08:58, 23 февраля 2026Мир

Трамп сделал странное заявление о победах США

Трамп: США слишком часто побеждают, что несправедливо
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал ироничное заявление о победах своей страны. Соответствующий пост глава Белого дома разместил в социальной сети Truth Social.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!», — написал лидер Соединенных Штатов в публикации.

По всей видимости, поводом для написания Трампом такой заметки стал факт того, что американская сборная по хоккею завоевала золото Олимпиады-2026, которая завершилась вчера в Италии. Американцы одержали победу над спортсменами из Канады.

После триумфа хоккеистов США Дональд Трамп обратился к ним, назвав игру великолепной. Американская сборная заполучила олимпийское золото впервые с 1980 года.

