20:42, 22 февраля 2026Спорт

Трамп обратился к сборной США после победы в хоккейном турнире на Олимпиаде

Трамп поздравил сборную США после победы в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth обратился к сборной США после победы в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Политик поздравил команду и назвал ее великолепной. «Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп.

Ранее 22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.

Сборная США впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

