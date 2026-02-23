Трамп заявил о готовности отомстить обманывающим США странам

Трамп захотел сделать ужасные вещи с обманывающими США странами

США могут использовать торговые лицензии, чтобы отомстить обманывающим Вашингтон многие десятилетия странам. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать совершенно "ужасные" вещи в отношении других стран, особенно тех, которые обманывали нас на протяжении многих десятилетий», — написал он.

Американский лидер отметил, что подобными полномочиями его «случайно» наделил Верховный суд США.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией президента Дональда Трампа масштабные импортные пошлины. Шесть из девяти судей пришли к выводу, что тот превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.