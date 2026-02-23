У резиденции Трампа произошло убийство

NYP: Молодой человек с дробовиком пытался ворваться в имение Трампа во Флориде

Правоохранительные органы обнародовали данные о мужчине, ликвидированном при попытке ворваться в имение президента США Дональда Трампа во Флориде. Подробности случившегося приводит издание New York Post.

В ночь на воскресенье 21-летний мужчина, вооружившись канистрой и дробовиком, проник в Мар-а-Лаго. Молодого человека ликвидировали агенты американской Секретной службы, когда он направил в их сторону оружие.

Им оказался Остин Такер Мартин, который проживал в городе Камерон в штате Северная Каролина. Накануне мать объявила юношу пропавшим без вести. Семья отчаянно искала сбежавшего родственника после его исчезновения. Журналисты узнали, что молодой человек увлекался рисованием и не подавал никаких тревожных сигналов через публикации.

Уточняется, что глава Белого дома сейчас проводит выходные в Вашингтоне.

Аналогичный инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда мужчина пытался пролезть через забор частной резиденции американского лидера, чтобы обсудить с ним Евангелие и намерение жениться на его 18-летней внучке.