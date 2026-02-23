Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 23 февраля 2026Мир

У резиденции Трампа произошло убийство

NYP: Молодой человек с дробовиком пытался ворваться в имение Трампа во Флориде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Правоохранительные органы обнародовали данные о мужчине, ликвидированном при попытке ворваться в имение президента США Дональда Трампа во Флориде. Подробности случившегося приводит издание New York Post.

В ночь на воскресенье 21-летний мужчина, вооружившись канистрой и дробовиком, проник в Мар-а-Лаго. Молодого человека ликвидировали агенты американской Секретной службы, когда он направил в их сторону оружие.

Им оказался Остин Такер Мартин, который проживал в городе Камерон в штате Северная Каролина. Накануне мать объявила юношу пропавшим без вести. Семья отчаянно искала сбежавшего родственника после его исчезновения. Журналисты узнали, что молодой человек увлекался рисованием и не подавал никаких тревожных сигналов через публикации.

Уточняется, что глава Белого дома сейчас проводит выходные в Вашингтоне.

Аналогичный инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда мужчина пытался пролезть через забор частной резиденции американского лидера, чтобы обсудить с ним Евангелие и намерение жениться на его 18-летней внучке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мексике начались массовые беспорядки

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    У резиденции Трампа произошло убийство

    Еще в одном украинском городе жители пришли к зданию ТЦК

    Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

    ВСУ ударили по российскому городу ракетами HIMARS

    Путин назвал безусловный приоритет России

    В Турции заявили о разрушении европейской цивилизации

    Считавшийся мертвым российский боец очнулся в морге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok