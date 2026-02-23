Реклама

Украине раскрыли последствие заключения мира с Россией

Slovo: Запад поддерживает Украину, только пока конфликт продолжается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заключение мира с Россией будет означать гибель киевской власти из-за остановки западной поддержки. Об этом пишет издание Slovo.

Автор материала отметил, что глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия.

«Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего», — подчеркивается в публикации.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Украине следует немедленно заключить мир с РФ, так как будущее страны выглядит удручающим. Он напомнил, что сейчас Киев сталкивается со множеством проблем.

