В Британии задержали связанного с Эпштейном лорда

Times: Связанный с Эпштейном экс-посол в США лорд Мандельсон задержан в Лондоне

Бывший посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, которого обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был задержан в Лондоне. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Сегодня днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома», — отмечено в публикации.

Детали обвинений, предъявленных лорду Мандельсону, пока неизвестны. Сам экс-посол и его адвокаты ситуацию также не успели прокомментировать. Ранее полиция уже проводила обыски в доме дипломата, связанного, как считается, с делом Джеффри Эпштейна.

Предполагается, что лорд Питер Мандельсон передал финансисту-педофилу конфиденциальную переписку членов правительства Великобритании. Кроме того, стало известно о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов дипломату от Эпштейна.

В начале февраля из-за скандала вокруг лорда Питера Мандельсона премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стали грозить отставкой. Лорд Мандельсон был назначен послом уже во время правления лейбористов и уже после того, как стало известно о его связях с Эпштейном.

