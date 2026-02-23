В Германии раскрыли объем оказанной Киеву за время СВО военной помощи

ФРГ за время СВО оказала Украине военную помощь на 55 миллиардов долларов

Правительство Федеративной Республики Германия с момента начала СВО оказало Украине военную помощь на 55 миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Еще 39 миллиардов долларов немецких налогоплательщиков власти потратили на помощь невоенного характера, уточнил он.

«Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере», — заключил Корнелиус.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал причину отсутствия прогресса на переговорах. По его словам, за этим стоят европейцы.