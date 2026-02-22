Реклама

Россия
21:08, 22 февраля 2026Россия

В России отразили массированную атаку ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 130 украинских беспилотников за четыре часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 февраля предприняли очередную попытку нанести массированный удар по территории России. По данным Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над российскими регионами было уничтожено 130 украинских беспилотников, передает РИА Новости.

Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской областью — 65. Еще 26 беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Московского региона, при этом 10 из них летели на Москву. 20 летательных аппаратов сбили в небе над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Калужской области.

Также четыре беспилотника ликвидировали над Тверской областью, один — в небе над Тульской областью.

В период с 14:00 до 16:00 был уничтожен 71 беспилотник ВСУ, пытавшийся нанести удар по территории России.

