В России отразили массированную атаку ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 130 украинских беспилотников за четыре часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 февраля предприняли очередную попытку нанести массированный удар по территории России. По данным Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над российскими регионами было уничтожено 130 украинских беспилотников, передает РИА Новости.

Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской областью — 65. Еще 26 беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Московского региона, при этом 10 из них летели на Москву. 20 летательных аппаратов сбили в небе над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Калужской области.

Также четыре беспилотника ликвидировали над Тверской областью, один — в небе над Тульской областью.

В период с 14:00 до 16:00 был уничтожен 71 беспилотник ВСУ, пытавшийся нанести удар по территории России.