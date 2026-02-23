Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 22 февраля 2026Россия

В российском регионе зимнее развлечение обернулось гибелью ребенка

«112»: В Московской области ребенок погиб во время катания на тюбинге
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Московской области двое детей катались на привязанном к автомобилю тюбинге. В итоге один ребенок оказался под колесами машины и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Трагедия произошла в деревне Румянцево. (...) Девочка 2017 года рождения попала под колеса машины. От полученных травм малышка скончалась», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля — 40-летнего мужчину — отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

Это не первый случай в этом году, когда зимнее развлечение оборачивается трагедией. 3 февраля во Владивостоке при схожих обстоятельствах погиб пятилетний мальчик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мексике начались массовые беспорядки

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

    В российском регионе зимнее развлечение обернулось гибелью ребенка

    Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады

    На Украине вновь призвали ограничить работу Telegram

    Застрявшие в Мексике россияне рассказали об обстановке в стране

    Одесситы задержали военкома

    Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok