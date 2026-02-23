В российском регионе зимнее развлечение обернулось гибелью ребенка

«112»: В Московской области ребенок погиб во время катания на тюбинге

В Московской области двое детей катались на привязанном к автомобилю тюбинге. В итоге один ребенок оказался под колесами машины и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Трагедия произошла в деревне Румянцево. (...) Девочка 2017 года рождения попала под колеса машины. От полученных травм малышка скончалась», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля — 40-летнего мужчину — отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

Это не первый случай в этом году, когда зимнее развлечение оборачивается трагедией. 3 февраля во Владивостоке при схожих обстоятельствах погиб пятилетний мальчик.