В США признали ключевую роль российского вертолета в конфликте на Украине

MWM: Ми-28 играет ключевую роль в противодействии бронетехнике ВСУ

Ключевую роль в противодействии бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе конфликта играет российский вертолет Ми-28. На это указало американское издание Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что конструкция этого воздушного судна стала прорывом в обеспечении высокой степени защиты экипажа — кабина вертолета сделана из титана и оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, благодаря чему может выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. «Несмотря на свою тяжелую броню, вертолеты обладают исключительной маневренностью», — пишет MWM.

При этом подчеркивается и тот факт, что Ми-28 может выполнять фигуры высшего пилотажа и дезориентировать системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о преимуществах российского дрона-матки «Гербера». Отмечалось, что после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) он сможет самостоятельно выбирать цели в тылу ВСУ.