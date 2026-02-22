Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:16, 22 февраля 2026Интернет и СМИ

В США признали ключевую роль российского вертолета в конфликте на Украине

MWM: Ми-28 играет ключевую роль в противодействии бронетехнике ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ключевую роль в противодействии бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе конфликта играет российский вертолет Ми-28. На это указало американское издание Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что конструкция этого воздушного судна стала прорывом в обеспечении высокой степени защиты экипажа — кабина вертолета сделана из титана и оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, благодаря чему может выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. «Несмотря на свою тяжелую броню, вертолеты обладают исключительной маневренностью», — пишет MWM.

При этом подчеркивается и тот факт, что Ми-28 может выполнять фигуры высшего пилотажа и дезориентировать системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о преимуществах российского дрона-матки «Гербера». Отмечалось, что после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) он сможет самостоятельно выбирать цели в тылу ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    В США признали ключевую роль российского вертолета в конфликте на Украине

    Британию уличили в желании продолжить конфликт на Украине

    Раскрыта возможная дата возобновления переговоров по Украине в Женеве

    Члены ЕС встали на сторону Украины в конфликте с Венгрией

    В Мексике ликвидировали главаря наркокартеля

    На Украине офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК

    На Украине желающим избежать мобилизации мужчинам посоветовали сменить пол

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok