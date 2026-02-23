Реклама

Во Франции констатировали полное безумие Макрона

Французский политик Филиппо назвал Макрона полным безумцем из-за слов об Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: L.Urman / Globallookpress.com

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине кредита и новом пакете санкций против России свидетельствует о его полном безумии. Об этом в соцсети X написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что Макрон действует против интересов французов и делает вид, что вето Венгрии не имеет значения. Филиппо сравнил президента с роботом, который «механически выдает самые нелепые обещания».

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Подобный шаг Будапешта оказался связан с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».

