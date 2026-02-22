Реклама

21:16, 22 февраля 2026

Во Франции призвали прекратить помогать Украине

Политик Филиппо: Франции нужно восстановить отношения с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Франции следует прекратить оказывать помощь Украине и восстановить отношения с Россией. С таким призывом в социальной сети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!» — написал политик.

Он подчеркнул, что Париж не должен отправлять на Украину своих военных и оружие, а также выделять какие-либо деньги Киеву.

Ранее Филиппо назвал план по вступлению Украины в Европейский союз в 2027 году безумием.

