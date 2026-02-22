Франции следует прекратить оказывать помощь Украине и восстановить отношения с Россией. С таким призывом в социальной сети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!» — написал политик.
Он подчеркнул, что Париж не должен отправлять на Украину своих военных и оружие, а также выделять какие-либо деньги Киеву.
Ранее Филиппо назвал план по вступлению Украины в Европейский союз в 2027 году безумием.