Политик Филиппо: Франции нужно восстановить отношения с Россией

Франции следует прекратить оказывать помощь Украине и восстановить отношения с Россией. С таким призывом в социальной сети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!» — написал политик.

Он подчеркнул, что Париж не должен отправлять на Украину своих военных и оружие, а также выделять какие-либо деньги Киеву.

Ранее Филиппо назвал план по вступлению Украины в Европейский союз в 2027 году безумием.