Во Франции раскритиковали план по вступлению Украины в ЕС

Филиппо назвал план по вступлению Украины в ЕС безумием

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал план по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) в 2027 году безумием. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Давайте помнить, что вступление Украины в ЕС означает смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, масштабный и разорительный бюджетный трансфер, а также официальное перемещение войны в ЕС», — предупредил политик.

Филиппо заявил, что опубликованный изданием Politico план по вступлению Украины в ЕС является доказательством ужасной тирании объединения и призвал к выходу Франции из Евросоюза.

Ранее европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в Европейский союз в 2027 году. Одним из них является ожидание ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его политический директор Балаж Орбан после данной публикации обвинил Брюссель и Киев в желании отстранить патриотическое правительство Венгрии ради членства Украины в ЕС.