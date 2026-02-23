Реклама

15:22, 23 февраля 2026Забота о себе

Врач назвала продукты для повышения тестостерона у мужчин

Гастроэнтеролог Сластен посоветовала мужчинам белок для повышения тестостерона
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Timolina / Freepik

Гастроэнтеролог Юлия Сластен назвала элементы ежедневного рациона, которые помогают мужчинам поддерживать нормальный уровень тестостерона. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач Красногорской больницы Московской области посоветовала регулярно употреблять рыбу, нежирное мясо, яйца и бобовые — все они богаты полноценным белком. Кроме того, омега‑3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе и льняном масле, улучшают состояние сосудов и положительно влияют на потенцию. А цинк и селен из морепродуктов, орехов и тыквенных семечек необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита.

Сластен также напомнила о важности овощей и зелени: они снабжают организм антиоксидантами, защищающими клетки от преждевременного старения. По ее словам, разнообразное питание с акцентом на перечисленные группы продуктов способствует не только повышению тестостерона, но и общему мужскому здоровью.

Ранее спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, повышающие уровень тестостерона и полезные для мужского здоровья. По его мнению, максимальный эффект дают приседания со штангой.

    Обсудить
