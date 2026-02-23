Реклама

Россия
00:17, 23 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по российскому городу ракетами HIMARS

Shot: ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Белгород вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Shot, удар по российскому региону мог быть нанесен ракетами HIMARS.

По словам местных жителей, первые взрывы над городом раздались около 00:00. До этого в регионе объявили ракетную опасность. «Всего было слышно более 10 взрывов, в небе была видна серия ярких вспышек», — говорится в сообщении. Уточняется, что целью атаки могла стать электроподстанция.

В нескольких районах Белгорода после атаки пропал свет. Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 21 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали критическую инфраструктуру.

