ВСУ ударили по российскому городу ракетами HIMARS

Shot: ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS

Белгород вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Shot, удар по российскому региону мог быть нанесен ракетами HIMARS.

По словам местных жителей, первые взрывы над городом раздались около 00:00. До этого в регионе объявили ракетную опасность. «Всего было слышно более 10 взрывов, в небе была видна серия ярких вспышек», — говорится в сообщении. Уточняется, что целью атаки могла стать электроподстанция.

В нескольких районах Белгорода после атаки пропал свет. Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 21 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали критическую инфраструктуру.