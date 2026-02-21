Реклама

Россия
02:23, 21 февраля 2026Россия

Российский губернатор сообщил об ударе ВСУ по критической инфраструктуре

Губернатор Гладков: ВСУ дважды ударили ракетами по Белгородской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Белгород и два округа подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вражеские силы дважды атаковали регион, уточнил Гладков. Речь идет о Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Удары были нанесены по критической инфраструктуре. По словам чиновника, специалисты аварийных бригад возьмутся за оценку повреждений в светлое время суток. Сейчас все оперативные службы работают на местах.

На текущий момент происходит выяснение данных о последствиях, заключил Гладков.

Ранее стало известно, что мирный житель Белгородской области погиб в результате удара ВСУ. Еще пять человек получили ранения.

