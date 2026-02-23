Зеленскому напомнили об упущенной возможности в 2022 году

Дотком: Зеленскому следовало принять предложение России о заключении мира

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало принять предложение российского лидера Владимира Путина о заключении мирного соглашения. Такое мнение выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в соцсети X.

«Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал [экс-президента США Джо] Байдена и [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. Посмотри на себя теперь», — написал он.

Как утверждает Шмитц, глава Украины уже не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году. «Ты поставил на дядю Сэма и проиграл», — резюмировал он.

Ранее Шмитц допустил, что украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. По словам Доткома, молодое поколение страны стало жертвами пустых обещаний, а военно-промышленный комплекс США и западных стран «сбросил на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов».