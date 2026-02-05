Реклама

В Германии допустили восстание украинцев против Зеленского и Запада

Марина Совина
Владимир Зеленский

Бизнесмен из Германии, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в соцсети Х допустил, что украинцы могут восстать против президента Владимира Зеленского и Запада.

«Украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. Никакого НАТО и Европейского союза», — написал он.

По словам Доткома, молодое поколение страны стало жертвами пустых обещаний, а военно-промышленный комплекс США и западных стран «сбросил на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов».

Ранее издание The American Conservative писало, что Зеленский предпочитает потерять территории военным путем, а не во время переговоров. По словам журналистов, в случае, если Зеленский согласится на уступки на переговорах, именно его украинский народ обвинит в потере территорий. Если же земли будут утрачены военным путем, население ополчится на западных союзников.

