00:45, 5 февраля 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в предпочтении потерять территории военным путем

TAC: Зеленский предпочитает потерять территории военным путем, а не переговорами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает потерять территории военным путем, а не во время переговоров. В этом политика уличили журналисты издания The American Conservative.

«Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант», — отметили авторы статьи.

По словам журналистов, в случае, если Зеленский согласится на уступки на переговорах, именно его украинский народ обвинит в потере территорий. Если же земли будут утрачены военным путем, население ополчится на западных союзников.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы, «которые ведут к нарушению территориальной целостности». Он указал, что стороны не нашли решение по Донбассу. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

