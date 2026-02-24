Реклама

13-летняя девочка назначена руководителем ракетной программы КНДР

The Chosun Daily: 13-летняя дочь Ким Чен Ына стала куратором ракетной программы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает южнокорейская газета The Chosun Daily.

Девочка курирует производство, которое связано с военными разработками. Несмотря на это, официально должность занимает генерал Чан Чан Ха, а Ким Чжу Э получает доклады от военных и отдает распоряжения. Такая практика должна помочь девочке изучить структуру оборонного сектора.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщала о том, что Ким Чен Ын активно готовит свою дочь Чжу Э к тому, чтобы она в будущем управляла страной.

Кроме того, осенью 2025 года Ким Чжу Э впервые сопровождала своего отца во время визита в Китай.

