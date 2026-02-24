24 февраля в Мексике отмечают День флага, а в Китае — День фонарей «Юаньсяо». В России же в этот день «сшибают рог Зиме». Почему наши предки в эту дату всегда кропили скот водой и старались не делать работу по дому — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Великий Велесов день

Велес — сын небесной божественной коровы Зимун, покровитель скота. Поэтому в этот день наши предки создавали обереги для домашних животных и кропили скот водой.

Также 24 февраля на Руси готовились провожать холода и говорили, что Велес «сшибает рог Зиме». Вся природа еще спит ледяным сном, и лишь Велес Коровин, играя на своей дудочке, ходит по городам — не дает загрустить людям, которые уже так хотят весны. В ответ Зима злится, напускает на деревни лютый мороз, а на скотину — «коровью смерть», но и в этой схватке выигрывает Велес.

В конце этого дня люди устраивали игрища и пир, на котором нельзя было есть говядину.

Праздники в мире

Всемирный День полосок и пятнышек

Фото: Victoria Fox / Shutterstock / Fotodom

В день полосок и пятнышек необходимо одеться во что-то полосатое или пятнистое — в то, что будет напоминать раскраску зебры, жирафа, леопарда или тигра. Кроме того, 24 февраля надо совершать милые и нелепые поступки, которые заставят и вас, и людей вокруг улыбаться и смеяться.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 февраля

Праздник съехавшей крыши.

День рождения лотереи.

Всемирный день бармена.

День кукурузной лепешки в США.

День национального артиста в Таиланде.

Какой церковный праздник 24 февраля

День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого

По преданию, святой родился в богатой купеческой семье, но оставив все свое наследство брату, принял постриг и ушел в болотистые места у Плещеева озера, где воздвиг Никольский монастырь. Позже основал первый на Русском Севере общежительный монастырь — Спасо-Прилуцкий.

Князь Димитрий Донской очень почитал святого и даже просил стать крестным одного из своих сыновей. Кроме того, победа в Куликовской битве приписывается молитвам преподобных Сергия Радонежского и Димитрия Прилуцкого.

День памяти священномученика Власия Севастийского

Во время гонений при императоре Ликинии святитель Власий укрылся в пещере горы Аргеос (современная Турция). К ней приходили люди и звери, которых святой исцелял от различных болезней в безмолвных молитвах.

Даже после ареста святитель Власий не перестал помогать жителям города. Многие из людей, видевших, какие чудеса совершает Власий, принимали христианство, отказываясь от язычества.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 февраля

Память преподобного Кассиана Босого, Волоколамского.

Память благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского.

Память праведной Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон.

Приметы на 24 февраля

Сильный снегопад — к ранней весне.

Потеплело — похолоданий больше не будет.

Скупиться на мясные продукты — ждать бедности.

Делать работу по дому — к обманам близких людей.

Кто родился 24 февраля

Федор Ушаков (1744 — 1817)

Русский флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота родился в 1745 году. Благодаря тонким дипломатическим тактикам и стратегиям Федору Ушакову удалось одержать множество знаковых побед с небольшими жертвами среди своих людей. В 1770 году, после победы над турецким флотом, Россия установила прочный мир в Крыму.

Стив Джобс (1955 — 2011)

Американский предприниматель, основатель корпорации Apple Стив Джобс совершил революцию в настольных компьютерах, придумав ПК, который обладал большим коммерческим потенциалом. Затем создал iPod и приложение iTunes, полностью перевернув музыкальный мир. И, наконец, вывел корпорацию Apple в топ на рынке мобильных устройств за счет создания iPhone и iPad.

Кто еще родился 24 февраля