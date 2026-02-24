Реклама

21:02, 24 февраля 2026

61-летняя Моника Беллуччи снялась в наряде с глубоким декольте для модного журнала

Актриса Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для Harper's Bazaar
Мария Винар

Фото: Shaun James Cox для Harpers Bazaar UK

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенном виде для модного журнала Harper's Bazaar. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя телезвезда предстала перед камерой в черном облегающем платье с глубоким декольте, в котором она посетила церемонию вручения премии BAFTA. Образ актрисы дополняли массивное ожерелье и кольцо с крупным бриллиантом люксового ювелирного бренда Cartier.

Фото: Shaun James Cox для Harpers Bazaar UK

Пост Беллуччи набрал 104 тысячи лайков. Поклонники оценили ее внешний вид в комментариях: «Самой красивой итальянкой в мире всегда будет только она», «Королева!», «Потрясающая женщина», «Единственная и неповторимая», «Как всегда шикарна».

В июле 2025 года Моника Беллуччи высказалась о старении. В интервью журналу Marie Claire актриса призналась, что с удовольствием использует свое тело для разных ролей в кино.

